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ABD, Astana görüşmelerine heyet göndermeyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, ABD’nin Suriye’de barış konulu Astana görüşmelerine heyet göndermeyip, büyükelçi tarafından temsil edileceklerini açıkladı.

ABD, Astana görüşmelerine heyet göndermeyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, ABD’nin Suriye’de barış konulu Astana görüşmelerine heyet göndermeyip, büyükelçi tarafından temsil edileceklerini açıkladı.
Kazakistan’ın başkenti Astana’da 23-24 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan ve Suriye’de barışı temin etmesi amaçlanan görüşmede Amerika Birleşik Devletleri bir heyetle yer almayacak. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner bugün yaptığı açıklamada, Washington’dan hiçbir yetkilinin gitmeyeceği görüşmede ABD’yi, ülkenin Kazakistan Büyükelçisi George Krol’un temsil edeceğini bildirdi.

Gözlemci olarak katılma teklifi geri çevrildi

“Kazakistan’dan gelen ‘gözlemci olarak katılma’ davetine teşekkür ediyoruz” diyen Mark Toner, “Başkanlık devir teslimi ve geçiş süreci nedeniyle, Astana’daki konferansa Washington’dan bir heyet gitmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri, Kazakistan Büyükelçimiz tarafından temsil edilecek” ifadesinde bulundu.

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