Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...
MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama
Bahçeli'den erken seçim sinyali!

ABD askeri birlikleri, Polonya’ya girdi

Amerika Birleşik Devletleri ordusuna bağlı askerler ve tanklar, NATO güvenlik görevi çerçevesinde Polonya’ya girdi.

Amerika Birleşik Devletleri ordusuna bağlı askerler ve tanklar, NATO güvenlik görevi çerçevesinde Polonya’ya girdi.

Soğuk Savaş döneminden beri Amerikan askerlerinin Avrupa kıtasındaki en büyük asker sevkiyatı olan NATO ‘Atlantik Çözüm’ görevi çerçevesinde üç bin Amerikan askeri, ağır teçhizatlarıyla birlikte Polonya ve yakınındaki diğer NATO ortakları olan Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’da dönüşümlü olarak konuşlanacak.

Görev süresi sonlanmak üzere olan ABD Başkanı Barack Obama, 2014 yılında Ukrayna’nın Kırım bölgesinin Rusya tarafından ele geçirilmesine bir reaksiyon olarak, doğu Avrupa’daki NATO müttefiklerine destek amacıyla zırhlı birliklerin yönlendirilmesi talimatını verdi.

Operasyona Rusya tarafından tepki gelirken, Kremlin’in bu durumu “kapılarındaki tehdit” olarak tanımladığı kaydedildi.

Rusya’nın Batısına NATO Hattı

Yeni Başkan Donald Trump’ın görev başına geçmesine bir hafta kala başlayan operasyon, Amerikan düşünce kuruluşu GMF Başkanı Michal Baranowski tarafından, doğu Avrupa’da Rusya’ya karşı “tuzak teli” olarak değerlendirildi. AFP’ye konuşan Baranowski, çekilen bu hat sayesinde, Rusya’nın Baltık ülkelerine karşı kolay bir zafer elde edemeyeceğini çünkü olası bir müdahalenin, bölgesel bir çatışma olmanın ötesinde NATO müttefiklerini etkileyeceğini söyledi.

Harekata 87 Abrams tankı ve 500 personel taşıyıcının dahil olduğu çeşitli ağır donanımların katılmakta olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55