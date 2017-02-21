ABD: AB ile daha derin bağlar kurmaktan yanayız

Ersin Arslan / Stockholm, 21 Şubat () - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin Avrupa Birliği ile "daha derin bağlar kurmaktan yana" olduğunu söyledi.

AB ülkeleri ziyareti kapsamında, Brüksel'de Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşen Pence, "Avrupa Birliği'nin evine Başkan Trump'tan mesaj getirdiğini" söyledi.

İki kıta arasında "görüş ayrılıkları" olabileceğine işaret eden Pence, buna karşın iki kıtanın da aynı değerleri paylaştığını söyleyerek, "özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü yoluyla barış ve refahı geliştirmeyi" amaçladıklarını vurguladı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk da, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın "uluslararası hukuk sistemini, NATO'yu ve birleşik Avrupa"yı desteklediği yönünde olumlu mesaj aldıklarını söyledi.

İsveç basınında yer alan haberlere göre Pence, Trump'ın daha önce NATO için "eskimiş" deyimini kullanmasını "yadırgayan" Avrupalı liderlere, ABD'nin "Birleşik Avrupa ve Avrupa devletlerinin topraklarını savunma taahhüdünü" önceden olduğu gibi desteklemeye devam ettikleri güvencesi verdi.