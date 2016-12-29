ABD, 35 Rus diplomatı sınırdışı ediyor

Nafiz Albayrak / New York, 29 Aralık, () - ABD, bilgisayar korsanlığı yoluyla 8 Kasım 2016'da yapılan ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatlara ABD'yi terketmeleri için 72 saat süre verildi.

Washington, Rus hacker'lara misilleme önlemleri kapsamında Maryland ve New York'ta istihbarat toplamak için kurulan iki Rus merkezinin kapatılacağını, buralarda görevli Rus personelin Cuma gününden başlayarak merkezlere girişlerinin engelleneceğini duyurdu.

Başkan Barack Obama, Demokrat Parti ve partinin başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanyasına yönelik bilgisayar korsanlığı eylemlerinin arkasında Rusya'nın olduğu iddialarına yönelik yaptığı açıklamalarda, çeşitli yaptırım önlemleri alacağını belirtmişti.