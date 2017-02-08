Abbas: İsrail kolonileşmeye devam ederse, barış görüşmesi askıya alınır

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri kurma planından vazgeçmemesi durumunda barış görüşmelerin askıya alınacağını söyledi.



Paris ziyaretinde yaptığı konuşmada "Eğer kolonileşme devam ederse, görüşmeleri iptal etmekten başka seçeneğim kalmayacak ve bu benim hatamız olmayacak," diyen Filistin Devlet Başkanı, karşı hamle yapılmamasının ırkçılığa yol açacağını ifade ederek, "Dünya neden bizim 21. yüzyılda ırk ayrımı yapan bir sisteme geri dönmemize seyirci kalsın?" diyerek sitem etti. Fransız senatosunun Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Abbas, "Barış ve güvenlik için kendimizi adadık ama bizim de sınırımız var," ifadesini kullandı.



İsrail hükümeti pazartesi günü çıkardığı bir 'düzenleme yasasıyla' Batı Şeria'ya İsrail tarafından kurulan karakol ve evleri yasallaştırmıştı. Filistin toprağında yer alan bu yapıların yanı sıra hükümet, binlerce yeni evin daha yapılması kararını da onaylamıştı. Karar uluslararası toplumdan, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra, Türkiye, Fransa, Almanya, Britanya, Japonya, Ürdün gibi ülkelerden tepki almıştı.

Mahmud Abbas dün de Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Batı Şeria'da dört bin konutu yasallaştırarak "uluslararası hukuku çiğnediğini" vurgulamıştı.