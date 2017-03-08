Abadi: Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurmaya devam edeceğiz

Ersin Arslan / Stockholm, 8 Mart () - Irak Başbakanı Haydar el Abadi IŞİD'i ülkesinden temizlemek için yürüttükleri savaşta, terör örgütünün Suriye'deki hedeflerini de vurmaya devam edeceklerini söyledi. Abadi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki Süleymaniye kentinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "devletlerin egemenliğine olan saygısından" dolayı, bu ülke sınırları içindeki IŞİD hedeflerini vurmak için "Suriye hükümetinden onay aldıklarını" da vurguladı ve "istedikleri taktirde" diğer komşu ülkelerdeki IŞİD hedeflerini de vurabileceklerinin altını çizdi. İsveç basınında yer alan haberlere göre Abadi, "Ülkemin de içinde bulunduğu bölgemizdeki terörist yuvalarını hiç tereddüt etmeden vurmaya devam edeceğiz" diye ekledi. Irak hava kuvvetleri, Bağdat'ta meydana gelen bombalı saldırılara karşılık olarak Suriye sınırları içinde IŞİD hedeflerini geçen Şubat ayında bombalamaya başlamıştı.