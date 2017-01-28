AB'ye üye Akdeniz ülkeleri zirvesi Lizbon'da yapılıyor
Avrupa Birliği'ne üye Akdeniz ülkeleri zirvesinin ikinci toplantısı Portekiz'in başkenti Lizbon'da bugün başlıyor. Lizbon’da, Centro Cultural de Belém’de gerçekleşecek olan zirveye Yunan Başbakanı Aleksis Çipras, Portekiz Başbakanı...
28 Ocak 2017 Cumartesi 11:33
Avrupa Birliği'ne üye Akdeniz ülkeleri zirvesinin ikinci toplantısı Portekiz'in başkenti Lizbon'da bugün başlıyor. Lizbon’da, Centro Cultural de Belém’de gerçekleşecek olan zirveye Yunan Başbakanı Aleksis Çipras, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ve Malta Başbakanı Joseph Muscat katılacak. İlk Avrupa Birliği Akdeniz Ülkeleri toplantısı geçen Eylül ayında Atina’da düzenlenmiş ve bu ülkeleri ilgilendiren siyasî ve ekonomik konular görüşülmüştü.
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