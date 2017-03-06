"AB, yaptırımları yakın gelecekte kaldırmayacak”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Mart () – Rusya’nın Bulgaristan Büyükelçisi Anatoliy Makarov, AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların yakın gelecekte kaldırılmayacağını belirtti.

Bulgar televizyon kanalı ‘bTV’deki ‘Tazi Nedelya’ programında konuşan Makarov, Rusya’nın yaptırımlardan dolayı gördüğü zararın hacmi konusunda belli rakam söylemekte zorlandı.

Makarov, ilgili soruya cevaben “Ne kadar hasar gördüğünü söyleyemiyorum“ dedi. Rusya’nın yaptırımlar konusunda ilk adım atmadığını hatırlatan Büyükelçi, “Şunu diyebilirim ki biz yaptırım uygulamadık. Hatırlıyorsanız yaptırımları uygulayan ilk aktör AB yönetimiydi. Anladığım kadarıyla yaptırımları kaldıracak aktörün AB yönetiminin olması mantıklı olurdu. Brüksel’den gelen mesajlara göre yaptırımlar yakın gelecekte kaldırılmayacak. Dünyada güçler dengesi bozulmuş. Her ne olursa olsun Soğuk Savaş döneminde yer alan anlayışa döndük. Bu da iyi bir şey değil. Ancak bu noktaya gerilemişiz.“