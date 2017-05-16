AB ülkelerinden Rusya karşıtı yaptırımlara destek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Mayıs () – Avrupa Birliği ülkeleri dışişleri bakanları 15 Mayıs’ta düzenlenen konsey toplantısında Rusya’ya uygulanan yaptırımları görüştüler.

“Kommersant” haber ajansında yer alan habere göre, Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu konunun görüşüldüğünü doğruluyorum. Minsk anlaşmaları yerine getirilmiyor, bu yüzden çoğunluk yaptırımların uzatılmasından yana olduğunu dile getirdi. Tartışacak bir şey yok” dedi..

Waszczykowski, Brüksel’deki görüşmede Ukrayna krizinin ve Doğu Partnerliği (Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna) projesinin masaya yatırıldığını belirterek, “Bu partnerliğin devam etmesi gerektiğine karar verdik” dedi.