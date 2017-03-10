AB-Türkiye ilişkilerinde aday ülkelikten stratejik ortaklığa

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mart () - Centre for Turkey Studies (CEFTUS) tarafından organize edilen halka açık bir oturumda Türkiye- AB ilişkileri ele alındı.

Britanya Parlamentosu’nda ev sahipliğini Muhafazakar Parti Milletvekili James Gray’in üstlendiği toplantıda Gray Türkiye’nin AB ve Britanya açısından önemli bir ülke olduğunu ve özellikle Brexit sonrası ilişkilerin daha da önem kazandığını söyledi.

"Üyelik görüşmeleri neredeyse tamamen durdu"

Ana konuşmacı olarak yer alan Sabancı Üniversitesi’nden Doçent Dr Senem Aydın Düzgit son yıllarda gerginleşen Türkiye- AB ilişkilerini üç ana açıdan değerlendirdi. Dr Düzgit Türkiye’nin AB’ye yeni katılacak aday ülkelik pozisyonu, Türkiye’nin AB’ye komşu ülke olma durumu ve Türkiye’nin AB açısından global bir aktör olmasını ilişkiler bağlamında değerlendirdi.

Dr Düzgit Avrupa Birliği’nin son yıllardaki göç sorunu ve ekonomik gelişmeler dolayısıyla hem siyasi hem de varlıksal bir kriz döneminde olduğunu ve bu dönemde genişlemeye açık olmadığını söyledi. Sadece Türkiye’nin değil Balkan ülkelerinin de bu konuda ilerleme gösteremediğini söyleyen Dr. Düzgit üyelik görüşmelerinin neredeyse tamamen durduğunu vurguladı.

"Türkiye’de insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokratikleşmede gerileme"

Gümrük Birliği anlaşmasıyla ekonomik açıdan Türkiye ile ilişkilerin yara almadan devam ettiğini ve hatta bu anlaşmanın daha da genişletilmesinin konuşulduğunu belirten Dr Düzgit diğer yandan, 35 fasıldan ancak bir tanesinin açılıp kapatılabildiğini söyledi. Fasılların açılıp, anlaşmaya varılarak kapatılamamasının sebeplerinin öncelikle Kıbrıs vetosu gibi teknik meselelerden kaynaklandığını söyleyen Düzgit ayrıca Türkiye’deki insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokratikleşme konularında gerilemenin olmasıyla sürecin neredeyse durduğunu ekledi.

"Türkiye’nin yaşam kalitesi açısından güvenli ülke olup olmadığı tartışmalı"

Türkiye ve AB arasındaki mülteci geri kabul anlaşmasının sayılar açısından başarılı olduğunu zira AB ülkelerine Türkiye üzerinden geçişlerin önemli derecede azaldığını söyleyen Dr Düzgit mültecilerin daha çok risk alarak başka güzergahlardan AB’ye hala ulaşmaya çalıştıklarını ve Türkiye’nin mülteciler için yaşam kalitesi açısından güvenlik bir ülke olup olmadığının tartışmalı olduğunu ekledi.

Dr Düzgit AB’nin gerekli finansal desteği yavaş da olsa yaptığını ama gecikmelerin ve eksiklerin olduğunu söylerken diğer yandan anlaşmanın gereği olarak Türkiye vatandaşlarına vize muafiyetinin halen gerçekleşmediğini ekledi. Dr Düzgit bunun da AB’nin aynı zamanda Türkiye Hükümeti’nin insan hakları ve terör yasaları bağlamında Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapmasını beklediğini söyledi.

"AB Türkiye’de iddia edilen insan hakları ihlallerine göz yumdu"

AB parlamentosunun vize muafiyeti konusunda oylamaya bile geçmediğini söyleyen Düzgit diğer yandan AB’nin bu anlaşma sürdüğü sürece Türkiye’de iddia edilen insan hakları ihlallerine göz yumduğunu söyledi. Ayrıca AB’nin 2.7 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye için yeterli desteği sağlamadığını ekledi.

Dr Düzgit AB’nin Türkiye’nin hala gündeminde olduğunu zira hala bir Avrupa Birliği Bakanlığı olduğunu söyledi, ama her iki tarafın adaylık görüşmeleri değil Türkiye’nin bölge açısından stratejik bir ortaklığı konusunda hemfikir olduğunu gözlemlediğini ekledi.

Oturumun moderatörlüğünü King’s College Üniversitesi ve CEFTUS Danışma Kurulu üyesi Bill Park üstlendi.

Doğuş: Referendum konusunda çeşitli programlar düzenleyeceğiz

Program ardından CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş Türkiye’nin siyasi ve jeopolitik olarak önemli bir ülke olduğunu ve Türkiye-AB ilişkilerinin tartışıldığı programlarla uzlaşma ve diyaloğun devam edeceğine inandığını söyledi. Doğuş Türkiye’de Nisan’da yapılacak referendum konusunda da gelecek haftalarda çeşitli programlar düzenleyeceklerini ekledi. (Fotoğraflı)