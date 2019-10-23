AB Sözcüsü: Mültecilerin geri dönüşü güvenli ve gönüllü olmalı

Belçika, () - Avrupa Parlamentosu’nda (AP) gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Maja Kocijancic "Mültecilerin geri dönüşü için şartlar sağlandığında bu güvenli, gönüllü ve insani bir şekilde olmalı" dedi.

Kocijancic basın toplantısında kendisine Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelere dair yöneltilen bir soruya, "Bizim bakış açımıza göre, durum önceden olduğu gibi, konu mültecilerin geri dönüşüne geldiğinde ve geri dönüş için şartlar sağlandığında - ki bunu doğrulamak da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) görevi- bu güvenli, gönüllü ve insani bir şekilde olmalı" diyerek yanıt verdi.

Kocijancic ayrıca, görmek istediklerinin politik bir süreç olduğunu ve bu konuda da Birleşmiş Milletler (BM) özel temsilcisinin çabalarını desteklediklerini belirterek, "Bunun Suriye’de barışı ve istikrarı sağlamanın tek yolu onduğuna inanıyoruz" dedi.