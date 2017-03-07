AB ‘ortak operasyonlar için’ bağımsız bir birim oluşturma kararı aldı

Ersin Arslan / Stockholm, 7 Mart () – Avrupa Birliği ülkeleri savunma işbirliğinin geliştirilmesi yolunda önemli yeni bir adım attı. Brüksel’de dün yapılan AB Dişişleri ve Savunma Bakanları ortak toplantısında Avrupa Birliği’nin halen süren ve gelecekte yapacağı ‘destek operasyonlarını’ koordine etmek üzere bağımsız yeni bir birim oluşturulması kararı alındı. Oluşturulmasına karar verilen yeni birim AB’nin halen Mali, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde devam eden operasyonları ile gelecekte yapacağı operasyonların planlanması ve gerçekleştirilmesini koordine edecek. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini toplantı sonrasında yaptığı açıklamada ‘‘Savunma alanı AB tarihinde geleneksel olarak en fazla bölündüğümüz bir alan. Savunma konularında 1950’lerden beri zorluklar yaşıyoruz. Ama gördüğünüz gibi birlikte hızla adım atıyoruz. Yaptığımız çalışmadan gerçekten çok mutlu oldum’’ diye konuştu. İngilizce Military Planning and Conduct Capabilities (MPCC) adını taşıyacak yeni birimde 30 personel istihdam edilecek.