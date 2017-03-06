AB'den yeni tasarı: Kabul edilmeyen her sığınmacı için 250 bin Euro ceza

Ersin Arslan / Stockholm, 6 Mart () – Avrupa Birliği’nin ortak göçmen politikaları ile ilgili, Avrupa Parlamentosu Rapörtörü Cecilia Wikström’ün hazırladığı tasarı bu hafta AP Kamusal Haklar ve İçişleri Komisyonu’nda görüşülecek. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu’nun göçmen politikalarını koordine etmek ve AB üyesi ülke hükümetleri ile müzakereleri yürütmekten de sorumlu olan Avrupa Parlamentosu İsveç Milletvekili Cecilia Wikström, Perşembe günü komisyonda görüşülmeye başlayacak olan tasarının başlıca paragraflarını bugün Dagens Nyheter gazetesinde yayımlanan makalesi ile kamuoyuna duyurdu. Tasarı Avrupa Birliği ortak sığınmacı politikaları konusunda üye ülkelere ağır yükümlülükler getiriyor. Tasarıya göre AB üyesi ülkeler kabul etmedikleri herbir sığınmacı için 250 bin Euro ceza ödeyecek. Tasarıyı AB Komisyonu’nun geçen yılki ‘Sığınmacıların üye ülkeler arasında adil dağıtımı’ önerisinin temeli üzerine hazırladığının belirten Cecilia Wikström makalesinde 28 üye ülke içinde sadece bir kaçının sığınmacı kabulü yükümlülüklerini yerine getirerek, AB’ye gelen sığınmacıların yüzde 80’nin sorumluluğunu üstlendiğini, çoğu üye ülken,n ya çok az ya da hiç sığınmacı kabul etmediğinin altını çizdi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında AB Adalet ve İçişleri Bakanları İtalya ve Yunanistan’da bulunan 160 bin sığınmacının geçici olarak üye ülkeler arasında paylaştırılmasına karar vermiş,ancak bu karara başta Macaristan ve Polonya olmak üzere bazı ülkeler karşı çıkarak sığınmacı kabul etmeyi ret etmişlerdi. Şu ana kadar İtalya ve Yunanistan’da bulunan 160 bin sığınmacıdan sadece 15 bini diğer ülkeler rarasında paylaşıldı. Tasarının 5 ana maddesi ise şunları içeriyor: Bütün üye ülkeler sığınma başvurularında sorumluluğu paylaşacaklar. AB ülkelerinin dış sınırlarındaki ülkeler gelen sığınmacıları kayıt altına almakla yükümlü olacaklar. Sığınma başvuruları hızla sonuçlandırılacak, kabul edilmeyen sığınmacılar ülkelerine geri gönderilecekler. Sığınmacıların geldikleri ilk AB ülkesinde kendilerini derhal kayıt ettirecekler, sonradan tespit edilmeleri durumunda istekleri dikkate alınmadan yerleştirilmeleri yapılacak. Başvuruların değerlendirilme kuralları her AB ülkesinde aynı ve hukuki kurallar çerçevesinde olacak, sığınmacı yerleşmek isteği ülkeyi seçme hakkına sahip olmayacak.