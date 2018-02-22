Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TK 800 sayılı Bogota-İstanbul yolcularını arıyor
THY'nin TK 800 sayılı Bogota-İstanbul...
Fed tutanakları sonrası dolar 3.80 lirada
Fed tutanakları sonrası dolar 3.80...
Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk'e bıçaklı saldırı
Belediye başkanına saldırı
Kırıkkale'de dogalgaz patlaması: 2'si ağır, 10 yaralı
Dogalgaz patlaması: 2'si ağır, 10...

AB Büyükelçisi: AB'ye kendimizi daha iyi anlatmalıyız

Ender Duruel / Brüksel, 22 Şubat () - Avrupa Birliği (AB) Daimi temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, AB-Türkiye zirvesi öncesinde Brüksel’de yaptığı basın açıklamasında "AB'ye kendimizi daha iyi anlatmamız gerekir" dedi. Bulgaristan’ın...

AB Büyükelçisi: AB'ye kendimizi daha iyi anlatmalıyız

Ender Duruel / Brüksel, 22 Şubat () - Avrupa Birliği (AB) Daimi temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, AB-Türkiye zirvesi öncesinde Brüksel’de yaptığı basın açıklamasında "AB'ye kendimizi daha iyi anlatmamız gerekir" dedi.
Bulgaristan’ın Varna şehrinde 26 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan Türkiye- AB zirvesi hakkında bilgiler veren AB Büyükelçisi Faruk Kaymakçı, Türkiye’nin terörle mücadele ve bir çok konuda "AB’ye kendimizi daha iyi anlatmamız gerektiğinin" altını çizdi.
Brüksel’de AB Daimi temsilciliğinde gazeteciler ile bir araya gelen AB Büyükelçisi Faruk Kaymakçı, şöyle konuştu:
"Biz, Avrupa Birliği'ne kendimizi açık ve net ifade ediyoruz, AB bizi tam olarak anlamıyor, bunun için karşılıklı görüşmelerimizi her düzeyde sıklaştırarak kendimizi daha iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyorum.
"Türkiye yıllardır terörle mücadele etmekte, yapılacak AB zirvesinde de terörle mücadele konusunda destek talebimiz olacaktır.
"Zirvede ele alınacak konular arasında tabi ki üyelik müzakereleri yanı sıra vize serbestliği, Gümrük Birliği genişlemesi, terörle mücadele ve Zeytin Dalı Harekatı da yer alacaktır."
Kaymakçı, vize serbestliğinin yürürlüğe girdiğinde bunun AB ülkelerinin ve AB’nin yararına olacağını, çünkü yaklaşık 15 milyon kişinin AB ülkelerinde tatil yapma fırsatı bulacağını, bunun da o ülkeler için ekonomik gelir elde edeceğini ekledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314