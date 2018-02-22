AB Büyükelçisi: AB'ye kendimizi daha iyi anlatmalıyız

Ender Duruel / Brüksel, 22 Şubat () - Avrupa Birliği (AB) Daimi temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı, AB-Türkiye zirvesi öncesinde Brüksel’de yaptığı basın açıklamasında "AB'ye kendimizi daha iyi anlatmamız gerekir" dedi.

Bulgaristan’ın Varna şehrinde 26 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan Türkiye- AB zirvesi hakkında bilgiler veren AB Büyükelçisi Faruk Kaymakçı, Türkiye’nin terörle mücadele ve bir çok konuda "AB’ye kendimizi daha iyi anlatmamız gerektiğinin" altını çizdi.

Brüksel’de AB Daimi temsilciliğinde gazeteciler ile bir araya gelen AB Büyükelçisi Faruk Kaymakçı, şöyle konuştu:

"Biz, Avrupa Birliği'ne kendimizi açık ve net ifade ediyoruz, AB bizi tam olarak anlamıyor, bunun için karşılıklı görüşmelerimizi her düzeyde sıklaştırarak kendimizi daha iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyorum.

"Türkiye yıllardır terörle mücadele etmekte, yapılacak AB zirvesinde de terörle mücadele konusunda destek talebimiz olacaktır.

"Zirvede ele alınacak konular arasında tabi ki üyelik müzakereleri yanı sıra vize serbestliği, Gümrük Birliği genişlemesi, terörle mücadele ve Zeytin Dalı Harekatı da yer alacaktır."

Kaymakçı, vize serbestliğinin yürürlüğe girdiğinde bunun AB ülkelerinin ve AB’nin yararına olacağını, çünkü yaklaşık 15 milyon kişinin AB ülkelerinde tatil yapma fırsatı bulacağını, bunun da o ülkeler için ekonomik gelir elde edeceğini ekledi.