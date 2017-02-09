Görüntü Dökümü:
-Ömer Çelik – Marc Ayrault
-Ömer Çelik- Harlem Desir çalışma yemeği
Görüntü Dökümü:
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa'da Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile bir araya geldi. Fransız mevkidaşı Harlem Desir tarafından verilen çalışma yemeğine katıldı. Görüntü Dökümü: -Ömer Çelik – Marc Ayrault -Ömer...
09 Şubat 2017 Perşembe 16:54
Görüntü Dökümü:
-Ömer Çelik – Marc Ayrault
-Ömer Çelik- Harlem Desir çalışma yemeği
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