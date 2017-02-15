78 yaşında ilk müzik albümünü çıkartıyor

Ersin Arslan / Stockholm, 15 Şubat () – İsveçli 78 yaşındaki büyükanne Ulla Mårtensson ilk müzik albümünü çıkarmaya hazırlanıyor.

İsveç’in bin 500 kişilik küçük bir kasabasında yaşayan Ulla Mårtensson yakında çıkacak albümü öncesinde ilk defa kasabanın halk evinde seyirci karşısına çıktı.

Dostu orkestra şefi ve yapımcı Thomas Broström’ün önerisi üzerine albüm yapmaya karar verdiğini söyleyen 78’lik büyükanne Ulla Mårtensson ‘‘Bir kaset çıkarmak ya da plak yapmak her zaman arzumdu. Ancak vakit çabuk geçiyor. Arzumun hiç bir zaman gerçekleşmeyeceğini düşündüm. Fakat 78 yaşında teklif aldım. İlk önce tereddüt ettim. Ama sonra ‘ya şimdi, ya hiç bir zaman’ diye düşünüp teklifi kabul ettim’’ diye konuştu.

Yapımcısı Thomas Broström’de ‘Stüdyo’ya hiç girmemiş bir kişi olmasına karşın çok profesyonel olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar kimsenin keşfetmemiş olması hayret verici’’ dedi.

Büyükanne Ulla Mårtensson’un albümünde Eurovision şarkılarından seçilmiş 16 parça olacak.