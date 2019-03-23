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75 yaşındaki kadın, 7 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü

Enis TABAK, () - İsviçre’nin Basel kentinde, 75 yaşındaki bir kadın, Arnavut asıllı Kosovalı 7 yaşındaki çocuğu boğazını keserek öldürdü. İsviçre basını, Basel kentinde Perşembe günü saat 12:45 civarında yaşanan olayda, 7 yaşındaki...

75 yaşındaki kadın, 7 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü

Enis TABAK, () - İsviçre’nin Basel kentinde, 75 yaşındaki bir kadın, Arnavut asıllı Kosovalı 7 yaşındaki çocuğu boğazını keserek öldürdü.

İsviçre basını, Basel kentinde Perşembe günü saat 12:45 civarında yaşanan olayda, 7 yaşındaki çocuğun, okuldan çıkarak tek başına evine gittiği sırada, psikolojik sorunu olan 75 yaşındaki yaşlı bir kadının çocuğun yanına geldiği ve elindeki bıçakla boğazını keserek öldürdüğü belirtildi. Çocuğu, olay yerinden geçmekte olan öğretmenin fark ettiği ve durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdiği ancak çocuğun kurtarılamadığı belirtildi.

Polis, saldırıdan sonra olay yerinden uzaklaşmak isteyen yaşlı kadını durdurup gözaltına aldı. Kadın, ilk soruşturmada cinayeti işlediğini itiraf etti. Polis, çocuk ya da ailesi ile kadın arasında her hangi bir bağın bulunmadığını; olayın soruşturulduğunu duyurdu.

Cinayetin ardından olaya tepki olarak Basel’de yürüyüş düzenlenmesi bekleniyor.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'den başsağlığı

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosovalı çocuğun ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, “Basel’de 7 yaşındaki çocuğun öldürülmesi, Kosova ve İsviçre kamuoyunu derinden sarsmıştır. Bu ağır anlarda Mërgim’in ailesinin acılarını paylaşıyorum. Tüm Kosova ve İsviçre onun için dua edecektir” ifadelerine yer verdi.

 

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