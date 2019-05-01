Çin () – Çin’de bir baba, 6 yaşındaki oğluna trafikte iş makinesi kullandırdı. Olaya dair görüntüler trafik kameralarına yansıdı.

Çin’in Zhejiang eyaletinde bulunan Lishui şehrinde yer alan Junyun bölgesinde meydana gelen olayda, bir baba 6 yaşındaki oğluna, araçların seyir halinde olduğu bir yolda iş makinesi kullandırdı. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Trafik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun iş makinesi kullandığı sırada, babanın iş makinesinin yanında yolda yürüdüğü ve oğluna direktifler verdiği görüldü. Baba ve oğlunun bu ‘özel !’ anlarında, araçların da iş makinesinin yanından geçmeye çalıştığı görüldü.

Görüntülerin ardından polis, babayı gözaltına aldı. Düşüncesiz babaya 3 gün hapis cezası verildi.