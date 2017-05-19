5G’ye doğru: Telekomünikasyon şirketleri Düsseldorf’ta buluştu

Taner Tüzün / Düsseldorf, 19 Mayıs, () - 80‘den fazla ülkeden 150 Telekomünikasyon şirketinin önemli yöneticileri ve uzmanları Düsseldorf‘ta 16-19 Mayıs tarihlerinde bir araya geldi, telekomünikasyon ile internet-iletişim dünyasının bugününü ve yarınını tartışıp, geleceğe yönelik stratejiler geliştirdi.

Konferansta, kablosuz iletişimin internet ile birleşmesi üzerine önümüzdeki 5 yılda ne gibi ürünlerin oluşacağı konusunda açık oturum ilgi topladı. SIGOS firması CEO’su Adil Kaya’nın yönettiği oturuma GSM dünyasının önde gelen kurumlarından, Fransa menşeli ETSI CEO‘su Luis Jorge Romero ve ABD’den Dynatrace şirketi CEO’su John Van Siclen gibi üst düzey yöneticiler katıldı.

Kullanıcılar güvenlik ve güven sorunu yaşıyor

John Van Siclen 4G/LTE teknolojisinin faydalarından henüz yeni yararlanmaya başladığımız bugünlerde 5G hedeflerinin oluşmasını normal karşılamak gerektiğini, özellikle cep telefonu kullanımında özel yaşam gizliliğinin gittikçe azaldığı algısı oluştuğundan, müşterilerin güven sorunu yaşadığını, ve bunun da akıllı telefonlar üzerinden sunulan yeni hizmetlerin az kullanılmasına yol açtığını bildirdi.

"5G, 2020'de hazır olacak"

Luis Jorge Romero ise 5G için standartların ancak 2020’de hazır olacağına, dijital dünyada da yeni kullanım alanları açılırken standartları baz alan telekomünikasyon ağlarına ihtiyacımız olduğuna ve ancak bununla ihtiyaç duyduğumuz güvenilirliğin sağlanabileceğine dikkat çekti.

Açık oturumda ayrıca, düzenleyici devlet kurumlarının telefon ağı şirketlerine uyguladıkları aşırı kurallar nedeniyle piyasanın iyi gelişmediği konusu da tartışıldı. Konuyu ele alan Luis Jorge Romero, telekomünikasyon dışındaki yazılım vs. sektöründe yer alan şirketlere az kurallar uygulanırken, telekomünikasyon şirketlerinin bu konuda dezavantaj yaşadıklarını ve bu sorunun yeni bir düzenlemeyle giderilmesi gerektiğini savundu. Romero özellikle “Network Neutrality” (Ağ tarafsızlığı) konusunun 5G ile birlikte devam ettirilemeyeceği görüşünü savundu. Romero ve John Van Siclen düzenleyici kurumlara ihtiyaç olduğu, ve bu kurumların en önce vatandaşın haklarını ve çıkarlarını gözetmekle yükümlü oldukları görüşünde birleşti.

"Dijital iletişim teşvik edilmeli"

2008 yılında SIGOS’a yönetici olarak atanan ve panelde konuşma yapan Adil Kaya’ya göre "Telekomünikasyon genel ekonomiyle artık bir bütün, bu birleşik dijital dünya insanlık tarihinde makineleşme ya da elektrik gibi büyük bir sıçrama getirmekte. Dijital iletişim içinde olmak artık birey ve şirketler için yaşamsal bir olgu. Engelleme yerine bunun teşvik edilmesi gerekiyor." Katılımcılar bunlara ek olarak önümüzdeki yıllarda "bilgi doğruluğunun" öneminin artacağı ve bu konuda gerekli teknikleri geliştirilmesi gerektiğini savunuldu.

"Nesnelerin İnterneti"

Nesnelerin interneti (Internet of Things, kısaca IoT), fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağı.

Genel olarak Internet of Things'in (IoT) Dünya’da ekonominin büyümesini sağlayacağı, ancak insanların dijital dünyada yeni değişimlere açık olması ve analitik düşünce tarzına ihtiyaç duyulacağı da panelde konuşmacıların yaygın görüşü olarak ortaya kondu.

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