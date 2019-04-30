Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve...
Son dakika... 8 terörist etkesiz hale getirildi
Son dakika... 8 terörist etkesiz...
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide yangın çıktı
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide...
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti

5G hava tahmin uydularının çalışmasını engelleyebilir

Gonca YAĞCI, () - 5G kablosuz telefon teknoloji ağının, hava tahmin gözlemleri için kullanılan hava uydularının çalışmasını engelleyebileceği uyarısı yapıldı. Popular mechanics internet sitesinin haberinde, 5G bağlantısının, yörünge...

5G hava tahmin uydularının çalışmasını engelleyebilir

Gonca YAĞCI, () - 5G kablosuz telefon teknoloji ağının, hava tahmin gözlemleri için kullanılan hava uydularının çalışmasını engelleyebileceği uyarısı yapıldı.

Popular mechanics internet sitesinin haberinde, 5G bağlantısının, yörünge uydularının çalışmasında güçlükler çıkarabileceği belirtildi.

Habere göre, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bu uyduları korumak üzere Federal İletişim Komisyonu ile müzakerelere başladı.

Nature adlı bilim dergisine konuşan İngiltere’deki Orta Derecedeki Hava Tahminleri Avrupa Merkezi’nden meteorolog Stephen English, hava tahminleri için kullandıkları frekanslara ilk kez tehdit oluştuğunu söyledi.

Nature dergisi ise, düzenleyicilerin ve telekomünikasyon şirketlerinin uydulara müdahale riskini azaltacak adımlar atmadığı müddetçe dünyayı gözlemleyen uyduların ABD çevresindeki 5G bağlantısını kapsayan bölgelerde, atmosferdeki su buharı yoğunluğunu doğru bir şekilde ölçemeyeceği uyarısı yaptı

ABD’deki Wisconsin Üniversitesi’nden meteorolog Jordan Gerth, Nature dergisine bunun küresel bir sorun olduğunu söyledi.

5’inci nesil mobil telekomünikasyon bağlantısı dördüncü nesil teknolojinin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlıyor. 5G’nin 2020 yılından itibaren Türkiye dahil bir çok ülkede kullanılması bekleniyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328