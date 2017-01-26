5,4 büyüklüğündeki deprem Girit Adası’nı sarstı

Io Chokona / Atina, 26 Ocak () - Dün akşam saat 20.50’de Girit’in 32 kilometre kuzeydoğusunda deprem yaşandı. Denizin 77 kilometre derinliğinde olan 5,4 büyüklüğündeki deprem bütün adayı sarstı ve halk arasında panik yarattı. Rodos ve Karpathos adalarını da sarsan depremden şimdiye kadar yaralanma ya da can kaybı açıklanmadı. Depremin Avrupa kıtasıyla Afrika kıtasının çarpıştığı noktada olduğunu söyleyen deprem uzmanı Euthimios Lekkas “Şimdilik esas deprem olup olmadığına dair bir şey söyleyemeyiz. Derinliği ve yeri devamının olmayacağını düşündürüyor” açıklamasını yaptı.