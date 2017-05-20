40. yıl anısına ağaç dikildi

Mehmet UZUN, DELMENHORST, 20 Mayıs () - Almanya'nın Delmenhorst kentindeki Mevlana Camii yönetimi, kuruluşlarının 40. Yılı anısına cami karşısındaki parka ağaç dikti. Milli Görüş Teşkilatına bağlı olarak Delmenhorst'da 40 yıl önce kurulan Mevlana Camisi, 40. Yılı yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle kutluyor. Daha önce çorba dağıtan, gençlere yönelik eğitici programlar düzenleyen cami yönetimi, son olarak da ağaç dikti. Cami karşısında belediyeye ait olan parka Türkiye'de getirilen iki adet Kehribar ağacı dikildi. Dualarla dikilen ağaçlar daha sonra cami yöneticileri tarafından sulandı.

Biz buraya kök saldık

Parka dikilen ağacın birisini kadın kolları, diğerini ise cami yönetimi adına dikildi. Mevlana Camisi Kadın Kolları Başkanı Gül Fidan Ertuğrul, “Keşke bu ağaçlar 40 yıl önce dikilseydi. Şimdi ne kadar görkemli ve büyük olurdu. Geçte olsa biz bunu diktik. Bizde dikilen ağaçlar gibi buraya kök saldık. Bu ağaçlarda buraya kök saldığımızın simgesidir” dedi.

Cami Derneği Başkanı Zafer Çifçi ise yaptığı açıklamada, “40. Yılımız anısına Türkiye'den özel olarak getirdiğimiz Kehribar ağaçlarını diktik. Bu ağaçlar bir anı olarak burada kalacak, bizi hatırlatacak. Bu ağaçlar bizim artık buralı olduğumuzu gösterecek. 40. Yıl etkinliklerimiz bundan sonrada devam edecek” diye bilgi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ağaç dikiminden görüntü

-Kadın Kolları Başkanının açıklaması

-Cami Başkanının açıklaması