4 bin sivil Musul’dan göç etti

Musul'da terör örgütü IŞİD'e karşı devam eden operasyonlarda güvenlik güçleri ilerlemeyi sürdürüyor. Ninova Operasyonlar Komutanlığı, Musul'un sol yakasının kuzeyinde yer alan El Kefaat El Thaniye ve Endelüs semtlerinin terör örgütünden temizlendiğini açıkladı. Irak Kızılay’ı, geçtiğimiz 24 saat içinde çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle 4 bin sivilin Musul'dan göç ettiğini açıkladı. Ninova Operasyonlar Komutanlığı, Musul'un batısında yer alan El Kefaat El Thaniye semtinin kurtarıldığını duyurdu. Binaların üstünde Irak bayrakları çekildi. Ninova Operasyonlar Komutanı Abdülemir Reşid Yarallah ise, Musul'un kuzeyinde bulunan Endelüs semtinin de terör örgütünden temizlendiğini ve Irak bayrağının göndere çekildiğini açıkladı. Ortak Operasyonlar Komutanı sözcüsü Albay Yahya Resul, güvenlik güçlerinin Musul'un sol yakasının yüzde 92'sini kurtardığını söyledi. Kızılay üyesi Eyad Rafıd Musul'un doğu, güney ve kuzeyinden göç eden sivillerin El Hazır ve El Medrec kamplarına sevk edildiğini söyledi. Rafıd, kamplardaki insani durumun giderek zorlaştığını da ifade etti.