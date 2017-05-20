Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
rdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon açıklaması
İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon...

36 yıl sonra serbest kalan Porto Ricolu Lopez: "ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi son bulsun”

Filiz Yavuz / Madrid, 20 Mayıs () -  Porto Rico’lu 74 yaşındaki bağımsızlık savunucusu Oscar Lopez Rivera, 36 yıllık hapis cezasının ardından Şikago’da coşkuyla karşılandı. Desteğinden dolayı Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro’ya...

36 yıl sonra serbest kalan Porto Ricolu Lopez: "ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi son bulsun”

Filiz Yavuz / Madrid, 20 Mayıs () -  Porto Rico’lu 74 yaşındaki bağımsızlık savunucusu Oscar Lopez Rivera, 36 yıllık hapis cezasının ardından Şikago’da coşkuyla karşılandı. Desteğinden dolayı Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro’ya teşekkür eden Lopez, "ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin son bulmasını” istedi. Lopez, Porto Rico Ulusal Kurtuluş Silahlı Kuvvetleri (FALN) ile bağlantılı olarak insanları isyana teşvik edici plan yapmaktan 1981 yılında ABD’nin Şikago eyaletinde tutuklanmıştı

Adanın ABD'den bağımsızlığını savunan FALN üyesi Lopez, 1981’de FBI’ın en çok arananlar listesindeydi. Şikago’da yakalandığında hiç bir kanlı eylemde rol almadığını söyledi. Buna rağmen  insanları isyana teşvik edici plan yapmaktan 55 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lopez, 12 yıl Colorado’da yüksek güvenlikli cezaevinde kaldı. 1999’da eski devlet başkanı Bill Clington, Lopez’in 2009’da serbest kalmasını sağlayacak bir ceza indiri önerdi. ABD’de tutuklu 15 FALN üyesinden 14’ü bu öneriyi kabul ederken Lopez kabul etmedi. Daha sonra BBC’ye yaptığı bir söyleşi de bundan dolayı pişman olmadığını belirtti.

Uluslararası kampanya

Geçen yıllarda Lopez’in serbest bırakılması için başkan Maduro ve Papa Francisco’nun da girişimiyle pek çok imza kampanyası ve gösteri düzenlendi. Lopez’in serbest kalmasının isteyenlerin arasında şarkıcı Ricky Martin ve eski ABD başkanı Jimy Carter de vardı.

2015’in Ocak ayında eski başkan Obama toplumsal ve uluslararası baskının etkisiyle Lopez’in cezasını düşürdü.

Maduro, eğer başkan Obama Porto Rico'lu aktivisti serbest bırakılacağını garanti ederse kendisinin de 2014’teki sağ muhalefetin şiddet eylemlerinin yönetmekten 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Venezuelalı muhalefet lideri Leopoldo Lopez'i serbest bırakacağını söylemişti.

Maduro’dan destek

Serbest kaldıktan sonra Latin Amerika’da ortak yayın yapan teleSUR’a katılan Lopez desteklerinden dolayı Papa Francisco’ya, Arjantinli Plaza de Mayor annelerine, Uruguay'ın eski başkanı Jose “Pepe” Mujica, Venezuela hükümetine, Nikaragua ve Küba'ya teşekkür etti. Maduro’nun da telefonla katıldığı yayında Lopez, Bolviarcı devrimi savuna Venezuela'ya desteğini açıkladı ve Amerikan'nın Güney Amerikaya müdahalesinin son bulmasını istedi. Lopez, "“Pek çok Porto Rico'luya göre Venezuela'nın geleceğine Venezuela halkının karar vermemeli, ABD ya da başka hiç bir güç değil” diye konuştu.

Maduro da bağımsızlığı için Porto Rico’ya diplomatik desteğini açıkladı.

Lopez 8 yaşında ayrıldığı Porto Rico'ya "denizi görmek için" geri dönmek istediğini söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246