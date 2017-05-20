36 yıl sonra serbest kalan Porto Ricolu Lopez: "ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi son bulsun”

Filiz Yavuz / Madrid, 20 Mayıs () - Porto Rico’lu 74 yaşındaki bağımsızlık savunucusu Oscar Lopez Rivera, 36 yıllık hapis cezasının ardından Şikago’da coşkuyla karşılandı. Desteğinden dolayı Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro’ya teşekkür eden Lopez, "ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin son bulmasını” istedi. Lopez, Porto Rico Ulusal Kurtuluş Silahlı Kuvvetleri (FALN) ile bağlantılı olarak insanları isyana teşvik edici plan yapmaktan 1981 yılında ABD’nin Şikago eyaletinde tutuklanmıştı

Adanın ABD'den bağımsızlığını savunan FALN üyesi Lopez, 1981’de FBI’ın en çok arananlar listesindeydi. Şikago’da yakalandığında hiç bir kanlı eylemde rol almadığını söyledi. Buna rağmen insanları isyana teşvik edici plan yapmaktan 55 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lopez, 12 yıl Colorado’da yüksek güvenlikli cezaevinde kaldı. 1999’da eski devlet başkanı Bill Clington, Lopez’in 2009’da serbest kalmasını sağlayacak bir ceza indiri önerdi. ABD’de tutuklu 15 FALN üyesinden 14’ü bu öneriyi kabul ederken Lopez kabul etmedi. Daha sonra BBC’ye yaptığı bir söyleşi de bundan dolayı pişman olmadığını belirtti.

Uluslararası kampanya

Geçen yıllarda Lopez’in serbest bırakılması için başkan Maduro ve Papa Francisco’nun da girişimiyle pek çok imza kampanyası ve gösteri düzenlendi. Lopez’in serbest kalmasının isteyenlerin arasında şarkıcı Ricky Martin ve eski ABD başkanı Jimy Carter de vardı.

2015’in Ocak ayında eski başkan Obama toplumsal ve uluslararası baskının etkisiyle Lopez’in cezasını düşürdü.

Maduro, eğer başkan Obama Porto Rico'lu aktivisti serbest bırakılacağını garanti ederse kendisinin de 2014’teki sağ muhalefetin şiddet eylemlerinin yönetmekten 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Venezuelalı muhalefet lideri Leopoldo Lopez'i serbest bırakacağını söylemişti.

Maduro’dan destek

Serbest kaldıktan sonra Latin Amerika’da ortak yayın yapan teleSUR’a katılan Lopez desteklerinden dolayı Papa Francisco’ya, Arjantinli Plaza de Mayor annelerine, Uruguay'ın eski başkanı Jose “Pepe” Mujica, Venezuela hükümetine, Nikaragua ve Küba'ya teşekkür etti. Maduro’nun da telefonla katıldığı yayında Lopez, Bolviarcı devrimi savuna Venezuela'ya desteğini açıkladı ve Amerikan'nın Güney Amerikaya müdahalesinin son bulmasını istedi. Lopez, "“Pek çok Porto Rico'luya göre Venezuela'nın geleceğine Venezuela halkının karar vermemeli, ABD ya da başka hiç bir güç değil” diye konuştu.

Maduro da bağımsızlığı için Porto Rico’ya diplomatik desteğini açıkladı.

Lopez 8 yaşında ayrıldığı Porto Rico'ya "denizi görmek için" geri dönmek istediğini söyledi.