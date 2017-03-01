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31 yıllık Palme cinayeti soruşturmasına yeni baş savcı atandı

Ersin Arslan / Stockholm, 1 Mart () – İsveç’in efsane başbakanlarından Olof Palme ölümünün 31. Yılında anılıyor. Diğer yandan 31 yıldır hala çözülemeyen İsveç Başbakanı Olof Palme cinayeti soruşturmasına yeni atanan Baş Savcı...

31 yıllık Palme cinayeti soruşturmasına yeni baş savcı atandı

Ersin Arslan / Stockholm, 1 Mart () – İsveç’in efsane başbakanlarından Olof Palme ölümünün 31. Yılında anılıyor. Diğer yandan 31 yıldır hala çözülemeyen İsveç Başbakanı Olof Palme cinayeti soruşturmasına yeni atanan Baş Savcı Krister Peterson da bugün yeni görevine başladı. Palme cinayetinin 31 yıldan sonra da olsa çözüleceğine inandığını belirten savcı Krister Petterson ‘‘Çözülmeyeceğine inansam görevi zaten kabul etmezdim.Belki ölüm ve benzeri nedenlerden ötürü faili yargı önüne çıkaramayız. Ama umudum, cinayeti kimin işlediği, olayın nasıl geliştiğine ilişkin akla yakın bir açıklama bulacağımız yönünde’’ diye konuştu. İsveç’in efsane başbakanı Olof Palme 28 Şubat 1986 günü eşiyle birlikte sinema ziyareti sonrasında Stockholm’ün merkezinde vurularak katledilmişti. Zaman aşımı kapsamında bulunmayan Palme cinayetinin 31 yıllık soruşturması sırasında, PKK’dan Güney Afrika bağlantılarına kadar bir çok iz sürülmüş ancak bugüne kadar çözüme kavuşturulamamıştı.

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