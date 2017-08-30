30 Ağustos Zafer Bayramı yavru vatan KKTC’de törenlerle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bugün tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Ortaköy'deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Gazinosu'nda tebrik kabul etti. Tebrik kabulüne, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Hükümet, Asker ve kurum kuruluşların temsilcileri katıldı.

KKTC’deki kutlamalar çerçevesinde ikinci tören ise Başkent Lefkoşa’daki Atatürk anıtı önünde düzenlendi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Devlet ve Askeri erk yanı sıra sivil toplum temsilcileri katıldı. Atatürk önündeki tören anıta çelenk sunulmasıyla başladı, saygı marşı ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesi ile son buldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95. Yılında yine huzurunuzdayız. Kurucusu olduğun Türkiye Cumhuriyeti’nin hedef olarak gösterdiğin çağdaş uygarlık yolunda var olan her türlü engeli aşarak hak ettiği yere ulaşacağından ve demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak parlak bir geleceğe sahip olacağından kuşkumuz yoktur. Bu Gelişme Kıbrıslı Türkler olarak bizlerin de hem en büyük dileği hem de güvencesidir. Bu düşüncelerle seni bir kez daha saygıyla anıyoruz.”

Daha sonra ise Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda geçit töreni düzenlendi. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekildiği törende KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tören birliklerinin ve halkın bayramını kutladı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutalığı’ndan Topçu Binbaşı Cem Ersoy günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Topçu Binbaşı Cem Ersoy günle ilgili konuşmasında, 30 Ağustos’un Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesinin ölümsüz anıtı olduğunu söyleyerek, bu tarihin Türk milletinin kaderini belirlediğini kaydetti. Ersoy, “Mustafa Kemal liderliğinde verilen var olma mücadelesinden zaferle çıktık. Son derece ağır şartlar altında elde edilen başarı, aziz milletimizin İstiklal ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini dünyaya ispat etti” dedi. Ersoy, bu zaferin bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletler için emsal teşkil ettiğini vurguladı. “Böyle bir milletin ve onun bağrından çıkan Türk ordusunun mensubu olmanın gururunu, bu gururu ve mutluluğu yavru vatan KKTC ile, siz mücahit Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz” diyen Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal’e, silah arkadaşlarına, Anadolu’daki ve KKTC’de şehitlere rahmet diledi. Cem Ersoy, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonra da Türk ulusunun en önemli güvencesi ve gururu olacağını da söyledi. Ersoy’un konuşmasının ardından yaya ve motorlu birlikler geçişiyle tören sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Ortaköy'deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Gazinosu'nda tebrik kabulü

Lefkoşa’daki Atatürk anıtı önündeki törenden genel ve detay görüntüler

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende KKTC cumhurbaşkanı Akıncı nın tören birliklerinin ve halkın bayramını kutlama görüntüleri

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutalığı’ndan Topçu Binbaşı Cem Ersoy günün anlam ve önemini belirten bir konuşması ve tören geçit genel ve detay görüntüler.