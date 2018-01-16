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23. Nürnberg Türk-Alman Film festivali'ne geri sayım başladı

Almanya'da,  9-18 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Türk-Alman Film Festivali'nde bu yıl onur ödülü alacak olan sanatçılar belirlendi. Almanya'nın Nürnberg kentinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek olan Türk-Alman Film Festivali'nde...

23. Nürnberg Türk-Alman Film festivali'ne geri sayım başladı
Almanya'da,  9-18 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Türk-Alman Film Festivali'nde bu yıl onur ödülü alacak olan sanatçılar belirlendi.
Almanya'nın Nürnberg kentinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek olan Türk-Alman Film Festivali'nde bu yıl onur ödülleri, Türkiye’den Halil Ergün ve Almanya’dan Volker Schlöndorff’a verilecek. 9 Mart akşamı, Tafelhalle salonunda düzenlenecek gala gecesinde onur ödülleri, Türkiye’den 40 yıllık kariyeri boyunca çeşitli başarılara imza atmış olan Halil Ergün’e ve Almanya’dan ise ülkenin en başarılı yönetmenlerinden biri olan Volker Schlöndorff’a verilecek
Mart ayının başlarında düzenlenecek film festivalinin  uzun metraj film jüri başkanı Klaus Eder ve kısa film jüri başkanı Özcan Alper olarak açıklanırken, festival kapsamında uzun metraj film, kısa metraj film, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, seyirci ödülü ve İnsan Hakları Demokrasi ödülü kategorileri altında ödüller dağıtılacak. (Fotoğraflı)

 

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