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2019 Nobel Ekonomi Ödülü kazananları
2019 Nobel Ekonomi Ödülü, küresel yoksulluğu azaltma konusundaki deneysel yaklaşımları için Hintli Abhijit Banerjee, Fransız Esther Duflo ve Amerikalı Michael Kremer’e verildi.
DIŞ HABERLER 14.10.2019, 13:17
2019 Nobel Ekonomi Ödülü, küresel yoksulluğu azaltma konusundaki deneysel yaklaşımları için Hintli Abhijit Banerjee, Fransız Esther Duflo ve Amerikalı Michael Kremer’e verildi.
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|-2
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|P
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|8
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|16
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|8
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|8
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|8
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|8
|7
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|5
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|8
|2