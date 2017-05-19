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“2018 yılında Rusya'da faiz oranının düşüş hızı daha yavaş olacak”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Mayıs () – Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kseniya Yudayeva, 2018 yılında Merkez Bankası’nın faiz oranını düşürme hızının bu seneye göre daha yavaş olacağını, bunun sebebinin Merkez Bankası’nın...

“2018 yılında Rusya'da faiz oranının düşüş hızı daha yavaş olacak”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Mayıs () – Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kseniya Yudayeva, 2018 yılında Merkez Bankası’nın faiz oranını düşürme hızının bu seneye göre daha yavaş olacağını, bunun sebebinin Merkez Bankası’nın yürüttüğü para ve kredi politikasının enflasyonun düşüş hızına etkisinin azalması olduğunu bildirdi.
Yudayeva “Rossiya 24” TV kanalına yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki sene faiz oranının düşüş hızı değişebilir, çünkü Merkez Bankası’nın enflasyona gecikmeli olarak etki ettiğini hatırlamak lazım, bir başka deyişle bizim para ve kredi politikamız enflasyona önümüzdeki aylar için 6 ay ve daha uzun vadede etki ediyor” dedi.
Yudayeva, enflasyondaki değişimin bu sene gayet olumlu olduğunu belirterek enflasyon beklentilerinin düzelmeye başladığını kaydetti. Bu Merkez Bankası’na faiz oranını düşürme imkanı veriyor.

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