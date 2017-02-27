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2017 Oscar Ödülleri dağıtıldı

Nafiz Albayrak / New York, 27 Şubat () - 2017 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl en iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu. En iyi yönetmen ödülü La La Land filmiyle Damien Chazelle'in...

2017 Oscar Ödülleri dağıtıldı

Nafiz Albayrak / New York, 27 Şubat () - 2017 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl en iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu.
En iyi yönetmen ödülü La La Land filmiyle Damien Chazelle'in oldu.
En iyi erkek oyuncu ödülü Manchester By The Sea ile Casey Affleck'in oldu.
En iyi film ödülü Moonlight'ın oldu.
En iyi kadın ödülünü La La Land'deki rolüyle Emma Stone aldı.  

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