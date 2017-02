2017 Oscar Ödülleri dağıtıldı (3)

(Ayrıntılar eklendi)

Nafiz Albayrak / New York, 27 Şubat () - ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen 89. Oscar Ödülleri törenine son dakikada yaşanan bir skandal damga vurdu.

Hollywood’un emektar oyuncuları Faye Dunaway ve Warren Beatty, En iyi Film Ödülü’nü duyurmak için sahneye çıktı. Yanlış açıklama

Zarfı açan Warren Beatty, En İyi Film ödülünü kazanan filmin duyurmak için Faye Dunaway’e verdi. Dunaway de ödülü La La Land filminin kazandığını duyurdu.

La La Land filmi ekibi alkışlar arasında sahneye çıkarak Oscar Ödülleri’ni aldı ve teşekkür konuşmaları yapmaya başladı. Ödül el değiştirdi

Ancak sahnenin geri planında yaşanan karışıklık da ödül törenini izleyen yüz milyonlarca izleyicinin gözünden kaçmadı. Warren ve Dunaway’e yanlış zarf verildiği ortaya çıkınca, La La Land ekibi, teslim aldıkları Oscar Ödülleri’ni, En İyi Film dalında ödül kazanan Moonlight filminin ekibine teslim etti.

Warren Betty, yaşanan skandalı, "Bize verilen zarfın içindeki kartta, ‘Emma Stone, La La Land" yazıyordu diye açıkladı. Yardımcı erkek oyuncu dalında bir ilk

Yanlışın düzeltilmesi ile En İyi Film Ödülü Moonlight’a giderken, bu yıl ki ödül töreninde ilk kez bir Müslüman da Oscar ödülü sahibi oldu. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Moonlight filmindeki rolüyle Mahershala Ali Oscar Ödülü kazandı.

Amerikalı ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel’in sunduğu ödül töreninde dikkat çeken mesajlardan biri de ABD Başkanı Donald Trump’ın, vize, göçmenler ve sığınmacılar konusundaki politikalarına ilişkin yönelik eleştiriler oldu. Trump'ın politikasına protesto

Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen ve görsel bir şölen eşliğinde sunulan törende, "The Salesman" adlı filmle En İyi Yabancı Film Ödülü’nü kazanan ancak törene katılmayan İranlı yönetmen Asghar Farhadi, yolladığı mesajla ABD Başkanı Donald Trump’ın politikasını protesto ettiğini aktardı.

İşte 2017 Oscar Ödülleri'ni kazananlar:

En iyi film: Moonlight

En iyi yönetmen: Damien Chazelle (La La Land)

En iyi erkek oyuncu: Casey Affleck (Manchester By The Sea)

En iyi kadın oyuncu: Emma Stone (La La Land)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Mahershala Ali (Moonlight)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Viola Davis (Fences)

En iyi orijinal senaryo: Manchester by the Sea

En iyi uyarlama senaryo: Moonlight

En İyi Yabancı Film: The Salesman, İran

En İyi Belgesel: O.J: Made in America

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Suicide Squad

En İyi Kostüm: Fantastic Beast and Where to Find Them

En İyi Ses Kurgusu: Arrival

En İyi Ses Miksajı: Hacksaw Ridge

En İyi Kısa Animasyon Filmi: Piper

En İyi Animasyon Filmi: Zootopia

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: La La Land

En İyi Görsel Efekt: The Jungle Book

En İyi Film Kurgusu: Hacksaw Ridge

En İyi Kısa Belgesel: The White Helmets

En İyi Kısa Film: Sing

En İyi Görüntü Yönetmenliği: La La Land

En İyi Film Müziği: La La Land

En İyi Özgün Şarkı: City Of Stars, La La Land