2017 Oscar Ödülleri dağıtıldı (2)

Nafiz Albayrak / New York, 27 Şubat () - 2017 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl en iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu.

En iyi film ödülü: Moonlight

En iyi yönetmen ödülü: La La Land filmiyle Damien Chazelle

En iyi erkek oyuncu ödülü: Manchester By The Sea ile Casey Affleck

En iyi kadın ödülünü La La Land'deki rolüyle Emma Stone

En iyi orijinal senaryo: Manchester by the Sea

En iyi uyarlama senaryo: Moonlight

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, Fences

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Moonlight

En İyi Yabancı Film: The Salesman, İran

En İyi Belgesel: O.J: Made in America

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Suicide Squad

En İyi Kostüm: Fantastic Beast and Where to Find Them

En İyi Ses Kurgusu: Arrival

En İyi Ses Miksajı: Hacksaw Ridge

En İyi Kısa Animasyon Filmi: Piper

En İyi Animasyon Filmi: Zootopia

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: La La Land

En İyi Görsel Efekt: The Jungle Book

En İyi Film Kurgusu: Hacksaw Ridge

En İyi Kısa Belgesel: The White Helmets

En İyi Kısa Film: Sing

En İyi Orjinal Şarkı: City Of Stars, La La Land

En İyi Film Müziği: La La Land

En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği): La La Land