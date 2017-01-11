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2016’da Almanya’ya 280 bin sığınmacı geldi

Almanya’ya 2016 yılında gelen sığınmacı sayısı, krizin patlak verdiği 2015 yılına göre önemli ölçüde düştü. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, geçen yıl Almanya’ya 280 bin sığınmacı geldiğini açıkladı....

2016’da Almanya’ya 280 bin sığınmacı geldi
Almanya’ya 2016 yılında gelen sığınmacı sayısı, krizin patlak verdiği 2015 yılına göre önemli ölçüde düştü. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, geçen yıl Almanya’ya 280 bin sığınmacı geldiğini açıkladı. 2015 yılında 890 bin sığınmacı Almanya’ya gelmişti.

Geri kabul anlaşması etkili

AB ile Türkiye arasında varılan geri kabul anlaşmasından önce Almanya’ya gelen sığınmacı sayısının yüksekliğine dikkat çeken Bakan de Maiziere, Almanya’ya gelen sığınmacı sayısının gerilemesinde geri kabul anlaşması ve Balkan güzergahının kapatılmasının etkili olduğunu söyledi. Bakan de Maziere,” Göç akımını kontrol ve organize etmek mümkün olmuştur” dedi.

2016 yılında Almanya’ya 745 bin 545 kişinin sığınma başvurusunda bulunduğunu kaydeden Thomas de Maiziere, aynı yıl 55 bin sığınmacının kendiliğinden Almanya’dan ayrılırken, 25 bin kişinin ise sınır dışı edildiğini açıkladı.

Suriyeliler ilk sırada

Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunanlar arasında Suriyeliler ilk sırada yer alıyor. Bunu Afganistan, Irak, Arnavutluk ve Eritre vatandaşları takip ediyor.

Almanya’ya krizin patlak verdiği 2015 yılında 1,1 milyon sığınmacı geldiği duyurulmuştu. Daha sonra mükerrer kayıtlar olduğu tespit edilmiş ve sayı 890 bin olarak revize edilmişti. Alman İçişleri Bakanının ifadelerine göre, mükerrer kayıtların önüne geçmek için parmak izi uygulaması yürürlüğe konuldu.

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