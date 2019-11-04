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2 yaşındaki mülteci çocuk, ambulansın altında kalarak hayatını kaybetti
Sakız Adası'nda 2 yaşındaki mülteci bir çocuk bir STK'ya ait kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerel saat ile 12 civarı meydana geldi. Yunanistan yerel medyasında yer alan habere göre, Sakız Adası'nda BİAL mülteci kampında...
DIŞ HABERLER 04.11.2019, 16:18
Sakız Adası'nda 2 yaşındaki mülteci bir çocuk bir STK'ya ait kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay yerel saat ile 12 civarı meydana geldi. Yunanistan yerel medyasında yer alan habere göre, Sakız Adası'nda BİAL mülteci kampında Iraklı bir ailenin 2 yaşındaki kız çocuğu STK'ya ait ambulansın altında kaldı. Hemen hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki çocuğun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu. Ayrıca, sürücünün, çocuğun ambulansın arkasında olduğunu görmediğini söylediği belirtildi.
Olay yerel saat ile 12 civarı meydana geldi. Yunanistan yerel medyasında yer alan habere göre, Sakız Adası'nda BİAL mülteci kampında Iraklı bir ailenin 2 yaşındaki kız çocuğu STK'ya ait ambulansın altında kaldı. Hemen hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki çocuğun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu. Ayrıca, sürücünün, çocuğun ambulansın arkasında olduğunu görmediğini söylediği belirtildi.
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