19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı KKTC’de törenlerle kutlanıyor

Ali Ruhluel/Lefkoşa 19 Mayıs () - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı KKTC’de de törenlerle kutlanıyor. Başkent Lefkoşa ile ilçe, kasaba ve köylerde Atatürk anıtlarına çelenk koyma törenleri gerçekleştirildi. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım bazı baklanlar, milletvekilleri ile diğer yetkililer katıldı. Törende Atatürk Anıtı’na çelenkler sunularak saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, Anıtkabir’den getirilen toprağın Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya takdim edilmesiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Atatürk anıtı önünde saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

Atatürk anıtına çelenklerin konması

Anıtkabir’den getirilen toprağın Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya takdim edilmesiyle