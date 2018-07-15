15 Temmuz şehidi Nürnberg’li Serhat Önder için mevlit okundu

Taner Tüzün / Nürnberg, 15 Temmuz () - DİTİB Eyalet Birliği Kuzey Bavyera Bölge Başkanı ve Nürnberg Eyüp Sultan Camii Başkanı Hasan Aslan ve diğer yönetim kurulu üyeleri tarafından organize edilen Șehitleri Anma Programı‘nda, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genel Kurmay önünde şehit düşen Nürnberg’li Serhat Önder için mevlit okutuldu. Mevlitte Serhat Önder’in kardeşi Gökhan Önder’de hazır bulundu

Nürnberg DİTİB Eyüp Sultan Camii Din Görevlileri Cevdet Akan, Hüseyin Ayvalı ve Talha Doğan ile diğer İmam Hatip görevlileri tarafından okunan duaya, Konsolos Gürol Baş, UID Bölge Sekreteri Emre Şentürk, DİTİB Eyalet Birliği Yönetim Kurulu üyesi Cemil Kimyacıoğlu, FDP Bavyera Eyalet Milletvekili Adayı Bülent Ekrem, çevre dernek başkan ve yöneticileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.