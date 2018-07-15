Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

15 Temmuz şehidi Nürnberg’li Serhat Önder için mevlit okundu

Taner Tüzün / Nürnberg, 15 Temmuz () - DİTİB Eyalet Birliği Kuzey Bavyera Bölge Başkanı ve Nürnberg Eyüp Sultan Camii Başkanı Hasan Aslan ve diğer yönetim kurulu üyeleri tarafından organize edilen Șehitleri Anma Programı‘nda, 15 Temmuz...

15 Temmuz şehidi Nürnberg’li Serhat Önder için mevlit okundu

Taner Tüzün / Nürnberg, 15 Temmuz () - DİTİB Eyalet Birliği Kuzey Bavyera Bölge Başkanı ve Nürnberg Eyüp Sultan Camii Başkanı Hasan Aslan ve diğer yönetim kurulu üyeleri tarafından organize edilen Șehitleri Anma Programı‘nda, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genel Kurmay önünde şehit düşen Nürnberg’li Serhat Önder için mevlit okutuldu. Mevlitte Serhat Önder’in kardeşi Gökhan Önder’de hazır bulundu
Nürnberg DİTİB Eyüp Sultan Camii Din Görevlileri Cevdet Akan, Hüseyin Ayvalı ve Talha Doğan ile diğer İmam Hatip görevlileri tarafından okunan duaya, Konsolos Gürol Baş, UID Bölge Sekreteri Emre Şentürk, DİTİB Eyalet Birliği Yönetim Kurulu üyesi Cemil Kimyacıoğlu, FDP Bavyera Eyalet Milletvekili Adayı Bülent Ekrem, çevre dernek başkan ve yöneticileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325