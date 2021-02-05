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"15 Temmuz Darbe girişimi FETÖ'nün işe değil(!)" açıklamasına yanıt!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı gösteriler ile öğrencilerin gözaltına alınmasından endişe duyduklarını ve 'cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınadıklarını' söyledi. Devam eden gösterilerden endişe duyduklarını ifade eden Price, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına tepki göstererek "Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

DIŞ HABERLER 05.02.2021, 09:19 Murat Aydın
"15 Temmuz Darbe girişimi FETÖ'nün işe değil(!)" açıklamasına yanıt!

Türkiye Cumhuriyeti Ydcldhs/ısı  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, bir televizyon kanalının açık oturumunda "15 Temmuz Darbe Girişimi FETÖ'nün işi değil' açıklaması yurt içi ve yurt dışında büyük yankı uyandırdı.

Soylu açıklamasında "FETÖ'nün işi değil" cumlesini kurarken, darbenin gerçek planlayıcısının ABD olduğunu ve FETÖ'yu kullandığını ifade ettmişti. Soylyu'nun bu açıklamasına yurt içi tepkilerden s sonra ABD'den yanıt geldi. Soylu'nun Washington’un 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminde rolü olduğu şeklinde ki açıklamasına ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’tan yanıt geldi. 

Sözcü Price, yaptığı açıklamada şöyle dedi

“ABD’nin Türkiye’de 2016’da meydana gelen darbe girişimiyle hiçbir ilgisi yoktu ve yaşananları derhal kınadı. Üst düzey Türk yetkililerin bunun aksi yönündeki iddiaları tamamen gerçek dışıdır.

Bu açıklamalar ve ABD’nin Türkiye’deki hadiselerden sorumlu olduğuna dair diğer asılsız ve sorumsuzca iddialar, Türkiye’nin NATO müttefikliği ve stratejik ortaklık statüsüyle bağdaşmamaktadır.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz darbe girişimini Fetullahçı Terör Örgütü’nün yapmadığını iddia etmişti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Boğaziçi Üniversitesi'ndeki atama ve eylemlerle ilgili de bir açıklama yaptı. , Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı gösteriler ile öğrencilerin gözaltına alınmasından endişe duyduklarını ve 'cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınadıklarını' söyledi.

Devam eden gösterilerden endişe duyduklarını ifade eden Price, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına tepki göstererek "Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

#ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price #SüleymanSoylu
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