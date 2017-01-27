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15 Temmuz'dan sonra 5 bin 300 Türk vatandaşı AİHM’e başvurdu

Ersin Arslan / Stockholm, 27 Ocak () – Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 5 bin 300 Türk vatandaşının mahkemeye başvuru yaptığını açıkladı. Toplam Başvurulardan Yüzde 10 Daha Fazla Strasbourg’taki...

15 Temmuz'dan sonra 5 bin 300 Türk vatandaşı AİHM’e başvurdu

Ersin Arslan / Stockholm, 27 Ocak () – Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 5 bin 300 Türk vatandaşının mahkemeye başvuru yaptığını açıkladı.

Toplam Başvurulardan Yüzde 10 Daha Fazla

Strasbourg’taki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Guido Raimondi’nin yaptığı açıklamaya göre bu sayı AİHM’ye 2016 yılında yapılan toplam başvuru sayısından yüzde 10 daha fazla.

‘Önce Türk mahkemelerine başvurun’

Guido Raimondi, insan hakları ihlalleri konusunda Türk vatandaşlarından AİHM’ye başvurmadan önce Türk mahkemelerine başvurmalarını istedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 2016 yılında ayrıca darbe girişimiyle ilişkili olmayan 3 bin başvurunun daha yapıldığı belirtildi.

4 kat daha fazla

AİHM’e 2016 yılında yapılan başvurusu sayısının 2015 yılında yapılan başvuru sayısından dört kat daha fazla olduğu açıklandı.

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