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14 yaşındaki kız, Facebook yayını sırasında intihar etti

Nafiz Albayrak / New York, 25 Ocak, () - ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde yaşayan 14 yaşındaki bir kız, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti. Bir ailenin yanında evlatlık olarak yaşayan Nakia...

14 yaşındaki kız, Facebook yayını sırasında intihar etti

Nafiz Albayrak / New York, 25 Ocak, () - ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde yaşayan 14 yaşındaki bir kız, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti.
Bir ailenin yanında evlatlık olarak yaşayan Nakia Venant adlı genç kız, pazar gecesi geç saatlerde Facebook hesabından canlı yayına başladı. Herhangi bir sorunu olmadığı öne sürülen Venant, yayın sırasında banyoya girip cam kapıya bağladığı atkıyla intihar etti. Sabaha karşı saat üçte canlı yayınlanan intiharı izleyen Venant’ın bir arkadaşı, polisi arayarak durumu bildirdi. Ancak polise verilen adres yanlış çıktı. Genç kızın başka bir arkadaşından doğru adresi alarak evi bulan polis, Venant’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Venant’ı yaşama döndürmek için yapılan müdahaleler sonuç vermedi. Kızı evlatlık edinen çiftin, olay sırasında evde oldukları ve uyudukları açıklandı.
Genç kızın intihar ettiği görüntüler 14 bin kez izlendi
Olayın ardından açıklama yapan Facebook yönetimi, belirlenen kullanım kurallarını ihlal eden canlı yayınların belirlenmesi için 24 saat çalışan bir ekiplerinin olduğunu belirtti. Açıklamada, benzer olayların görülmesi durumunda güvenlik güçlerine ve Facebook’a en kısa sürede bildirilmesi istendi.

(Fotoğraflı)

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