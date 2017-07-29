Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa tahliye...
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa...
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası

12 yıl sonra pişman oldu: Çaldığı kaskı polise bıraktı

Ersin Arslan / Stockholm, 29 Temmuz () – Yaptığı hırsızlıktan pişman olan İsveçli çaldığı motosiklet kaskını 12 yıl sonra polise geri bıraktı. Göteborg kentinde yaşanan olayda çaldığı kaskı polis merkezinin önüne bırakan kişi...

12 yıl sonra pişman oldu: Çaldığı kaskı polise bıraktı

Ersin Arslan / Stockholm, 29 Temmuz () – Yaptığı hırsızlıktan pişman olan İsveçli çaldığı motosiklet kaskını 12 yıl sonra polise geri bıraktı.

Göteborg kentinde yaşanan olayda çaldığı kaskı polis merkezinin önüne bırakan kişi kaskın üzerine pişmanlığını belirten bir de not ekledi.

‘Pişman hırsız’ bıraktığı notta ‘‘Bunu yaklaşık 12 yıl önce Jern Meydanı’nda çalmıştım. Sahibi Swed Bankası’nda iş takip ediyordu. Peşimden koştu ama ben kaçmayı başardım. Özür dilerim. Bu kişiyi bulup kaskı iade edebilir misiniz? Güney Amerikalı görünüşü vardı. Teşekkür ederim’’ diye yazdı.

Göteborg polisi ise şimdi Twitter hesabında kaskın fotoğrafını yayınlayarak motosiklet kaskının sahibini bulmaya çalışıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314