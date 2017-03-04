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12 yaşındaki ressamdan ilk sergi

Ersin Arslan / Stockholm, 4 Mart () – Geçmişinde hiç bir sanat eğitimi olmayan 12 yaşındaki İsveçli Maximilian Svensson’un resimleri Sandgrund Lars Lerin Sanat Müzesi’nde sergileniyor. Resim yapmaya yedi yaşındayken başlayan...

12 yaşındaki ressamdan ilk sergi

Ersin Arslan / Stockholm, 4 Mart () – Geçmişinde hiç bir sanat eğitimi olmayan 12 yaşındaki İsveçli Maximilian Svensson’un resimleri Sandgrund Lars Lerin Sanat Müzesi’nde sergileniyor.

Resim yapmaya yedi yaşındayken başlayan Maximilian önceleri akrilik resim tekniği kullanırken İsveçli tanınmış ressam Lars Lerin ile karşılaştıktan sonra resimlerini sulu boya ile yapmaya başlamış.

Stockholm’de bir lokalde açtığı, dört saat süren ilk sergisinde 350 ziyaretçi kabule eden Maximilian hayranı olduğu İsveçli ünlü sanatçı Lars Lerin ile de bu sergide tanışmış.

Lars Lerin Müzesi’ndeki sergisinde ise yaptığı yüzlerce tablodan seçtiği 82 resmi sergileyen 12 yaşındaki İsveçli Maxi sergideki resimlerden sadece bir kaçını satarak, gerisini saklamak istiyor.

Maxi’nin tablolarını satın almak isteyen bir çok sanatsever olmasına karşın,ailesi de Maxi’nin tablolarının küçük yaşta ticari meta olmasına karşı çıktıkları için tabloları satmıyor.

Maximilian Svensson’un Sandgrund Lars Lerin Müzesi’ndeki sergisi 4 Mart-30 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

 

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