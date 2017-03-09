"10 yıl sonra B-52, Rusya’nın füze savunma sistemini geçemeyecek”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Mart () – ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Paul Selva, ABD’nin stratejik savaş uçaklarında bulunan silah sistemlerinin 10 yıl sonra Rusya’nın füze savunma sistemlerini aşamayacaklarını ve bu yüzden modernize edilmelerini gerektiğini bildirdi.

Selva, ABD Kongresi’nin oturumunda konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD’nin stratejik güçlerinin temelini B-52 uçaklarının oluşturduğunu ve 1950-60’lı yıllarda kurulduğunu belirtti.

Selva, “Bugün bu uçakların savaş gücüne sahip olduğunu biliyoruz, fakat onları daha fazla bırakamayız. 10 yıl sonra bu sistemler Rusya füze savunma sistemlerini geçemezler, bu yüzden onları biran önce değiştirme gereksinimi var” dedi.