+1 Türkiye Platformu: Odak noktamız çağdaş Türkiye

Gonca Yağcı / Londra, 1 Mart () - İngiltere’nin başkenti Londra’da Türkiye’nin yurtdışındaki çağdaş sesi olmak ve Türkiye’ye katkı sağlamak amacıyla partiler üstü hizmet verecek +1 Türkiye Platformu kuruldu.

‘’Çağdaş yarına bir katkı’’ sloganıyla kurulan sivil toplum kuruluşu, ‘’Çağdaş Türkiye için ben de varım’’ diyenlerin bir araya gelerek gönüllü bir düşünce ve eylem oluşumu.

Geçtiğimiz eylül ayından bu yana kuruluş çalışmaları devam eden +1 Türkiye Platformu’nun gönüllü üyeleri önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri etkinlik ve çalışmalarla ilgili olarak basın mensuplarına bilgi verdi.

Toplantıya +1 Türkiye Platformu’nun sözcüsü Füsun Yaman’ın yanısıra kurucularından Hasan Korusay, Sebla Kingston, Suna Akartuna ve Gültekin Tatar da katıldı.

Toplantıda platform hakkında bilgi veren Füsun Yaman, platformu kurarken ortak amaçlarının hiçbir siyasi partinin veya düşüncenin etkisi altında kalmadan ortak fikir ve paylaşım çerçevesinde çok daha geniş, kapsayıcı ve birleştirici olmaya gayret ettiklerini ifade etti.

“Hepimiz, ister Türkiye'de ister yurtdışında, nerede olursak olalım, çağdaş Türkiye’ye bir katkı yapabileceğimize ve yapmamız gerektiğine inanıyoruz” diyen Yaman; amacımız Türkiye ve yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğüne, değerlerine ve kazanımlarına sahip çıkan etkin bir düşünce ve eylem platformu oluşturarak cesur bir kamuoyu yaratmak; Türkiye’de demokratik, çağdaş, özgür bir yaşam için etkin çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmek” diye konuştu.

Odak noktamız çağdaş Türkiye diye konuşan Yaman : “Bizler konulara insan sevgisi ile, farklılıklara hoşgörülü, kapsayıcı, demokratik ve laik bir şekilde yaklaşıyoruz. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlıyız. Kadınlar, gençler ve çocukların geleceği şekillendireceğine kuvvetle inanıyoruz”. Azim, kararlılık, inanç ve ümit ile çalıştıklarını anlatan Yaman “Dürüst, özgür, akılcı, bilimsel araştırmaya dayalı, sorgulayıcı, objektif yaklaşım bizim Türkiye’ye katkı yapacak işler yapmamızı sağlıyor” dedi.

Yaman ayrıca, ‘’Amacımız sadece İngiltere’de etki yaratmak değil, esas amacımız Türkiye’de etki yaratabilmek. Çağdaş Türkiye’yi destekleyen fikirleri artıları ve eksileri ile insanlara anlatmaya çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

+1 Türkiye Platformu önümüzdeki günlerde, nisan ayında yapılacak referandum öncesi Londra’da halka açık etkinlikler düzenleyecek. Platform ayrıca, referandum öncesinde bir ‘hayır’ kampanyası yürüteceklerini açıkladı.