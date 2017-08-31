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1 Eylül'den itibaren Rusya sebze sevkiyatı yasaklarının bazılarını kaldıracak

1 Eylül 2017 tarihinden itibaren Rusya'nın Türkiye'den kabak, bal kabağı, biber, marul olmak üzere sebze sevkiyatlarına getirilen yasağı kaldıracağı belirtildi. Rus gazetesi İzvestiya'da yer alan habere göre, Rusya Tarım Bakanı Aleksandr...

1 Eylül'den itibaren Rusya sebze sevkiyatı yasaklarının bazılarını kaldıracak
1 Eylül 2017 tarihinden itibaren Rusya'nın Türkiye'den kabak, bal kabağı, biber, marul olmak üzere sebze sevkiyatlarına getirilen yasağı kaldıracağı belirtildi.

Rus gazetesi İzvestiya'da yer alan habere göre, Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) uzmanlarının yaptığı denetimler sonucunda bazı sebze sevkiyatlarına yasağın kaldırılması kararının alındığını, aynı zamanda Rusya'nın yerli et ve tavuk üreticilerine Türk piyasasına çıkma izninin verilmesini umduğunu kaydetti.

Yasakların kaldırılmasının karşılıklı bir eylem olması gerektiğini vurgulayan Tkaçev, Rusya ile Türkiye arasında domates gibi bazı sorunların kaldığını, tarafların bu konuda uzlaşmaya varmaya çalıştığını bildirdi.

Ayrıca Tkaçev önümüzdeki kış mevsiminde Türkiye'den küçük miktarlarda Rusya'ya domates sevkiyatlarının yapılabileceğini belirtti.

 

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