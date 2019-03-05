Giresunlular Almanya'da tarih yazdı

Almanya'nın Baden Wüttenberg Eyaleti Stuttgart yakınlarında faaliyetlerine başarılı bir şekilde devameden Karadeniz Giresunlular Bw Derneği 10. kez düzenlediği dayanışma gecesi izdiham denecek birkatılım ile gerçekleştirdi.Stuttgart yakınlarında Erdmannhaussen Halle auf der Schray'da binden fazla kişinin katılımı ilegerçekleştirilen muhteşem gecede T.C. Stuttgart Baş Konsolosu Mehmet Erkan Öner, Avrupa GiresunFederasyonu Başkan Vekili Aydın Petekçi, Başkan Yardımcısı Mustafa Karakaş, TGD Başkanı GökaySofuoğlu, Schömberg Giresunlular Derneği , Başkan Yardımcısı Hakan Coşkun, Bavyera GiresunlularDerneği Başkanı Erdal Pirdal, Mehmet Yayla, Avrupa Giresun Derneği Başkan Yardımcısı EkremCeylan, Burak yılmaz, Fikri Yunuslu, Yurtdışında Giresun Derneği Selami Akdemir, Ahmet Kurt, AliOsman Yılmaz, Suna Akdemir, Ağasarlılar Derneği Başkanı Şinasi Bıçakçı, Eslingen Ülkü Ocağı BaşkanıÇetin Çolak, İngoştad Türk Futbol Kulübü Başkanı Salim Topçu, Radyo 28 FM Program YapımcısıTürkiye'den Mustafa Köksaldı, Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya'nın en uzak eyaletlerindenbirbirinden değerli vatandaşımız katıldı.Sunuculuğunu Musa Ada'nın yaptığı muhteşem gecede Ali Tetik, Serkan Özer, Baransel, Celal Ekinci,Gizem Kara sahne aldı.Gecenin açılışı 10. yıl marşı eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti Bayrakları ile başladı. Kurucu Lider MustafaKemal Atatürk, Silah arkadaşları ve Aziz Şehitlerimize Saygı duruşu İstiklal marşımızın okunması sonrasıprotokol konuşmalarına geçildi.Karadeniz Giresunlular Bw Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Gece düzenleme komitesi başkanı CevatÖksüz mikrofona davet edildi.Karadeniz Giresunlular Bw Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Öksüz kısa konuşmasında şunlaradeğindi " Değerli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler geleceğimizin teminatı göz bebeğimizçocuklarımız, hepiniz onuncu dayanışma gecemize hoş geldiniz. Yıllar önce büyük bir heves ilebaşladığımız bugün gördüğünüz bu muhteşem kalabalığa hatta izdihama yol açan dayanışma gecemizidüzenleyebilmek için çok emek sarf ediyoruz. Bu işler tek başına bir Cevat Öksüz ile olmuyor. ÖzellikleKadın Kolları başında kıymetli başkanım Seher Tokalak Tekin, ve eşim Ayşe Öksüz olmak üzerehanımlar çok çalıştılar hepsini ayrıca teşekkür ediyorum. Gecemize uzaktan çok uzaktan Berlin'den vediğer avrupa ülkelerinden gelen bütün misafirlerimize çok teşekkür ediyorum ayaklarına sağlık.Gecemize sponsor olan ve gecelerimize bu güne kadar katkısı olan bütün sponsorlarımıza teşekkürediyorum. Herkese gönüllerince eğlenmelerini diliyorum." dedi.Türkiye Cumhuriyeti Stuttgar Baş Konsolosu Mehmet Erkan Öner mikrofonadavet edildi. T.C. StuttgartBaş Konsolosu Mehmet Erkan Öner " Haziran kararnamesi ile atnadığım günden itibaren bölgemizdeyaşayan hemşehrilerimiz ile diyalog sağlayıp elimizden geldiğince hayatlarını kolaylaştımayaçalışıyorum. Göreve başladığım dönemde ilk ziyaretçilerimden olan Karadeniz Giresunlular Bw DerneğiBaşkanı Cevat Öksüz ve Yönetim Kurulundaki diğer arkadaşları bu gecenin geleneksel olarakdüzenlendiğini ve bizlerinde bu güzel organizasyonu görmemiz gerektiğini anlatınca böyle muhteşem birorganizasyon olabileceğini düşünememiştim. Çok güzel bir dayanışma gecesi tertip edilmiş diğerşehrlerimizden gelerek gurbetçi olan hemşehrilerimize örnek olacak güzellikte sizleri kutluyorum. Emeğigeçen herkese ülkem ve ulusum adına teşekkür ediyorum." dedi.Gecede sahne alan bir birinden önemli Karadeniz sesleri uzak yakından gelen binlerce kişiyieğlendirmek için adeta bir biri ile yarıştı.Giresun mutfağının bir birinden özel yemekleri geceye gelen konuklar tarafından ilgi ile karşılandı.Giresun yemekleri standında adeta kuyruk oluştu. Karadeniz Giresunlular Bw Derneği Kadın Kollarıtarafından yıl boyunca hazırlanan turşu, tuzlu, yaprak ve lahana sarması gece için Avrupanın çeşitli ülkeve şehirlerinden gelen konuklara servis edildi.Sahne performansları ile hemşehrilerimize güzel dakikalar geçirten sanatçıların gece sonunda hepbirlikte yaptıkları kapanış düeti uzun süre akıllardan çıkmayacak güzellikteydi.Gecede Görele Omur İlik Felçlileri Derneğinin hazırladığı el emeği göz nuru ürünlerde ilgi ile karşılandıve iyi bir gelir elde edildi. Ayrıca gecede elde edilen gelirden yine derneğe ayni ve maddi yardımyapılmasına karar verildi.