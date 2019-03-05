Giresunlular Almanya'da tarih yazdı

eden Karadeniz Giresunlular Bw Derneği 10. kez düzenlediği dayanışma gecesi izdiham denecek bir
katılım ile gerçekleştirdi.
Stuttgart yakınlarında Erdmannhaussen Halle auf der Schray'da binden fazla kişinin katılımı ile
gerçekleştirilen muhteşem gecede T.C. Stuttgart Baş Konsolosu Mehmet Erkan Öner, Avrupa Giresun
Federasyonu Başkan Vekili Aydın Petekçi, Başkan Yardımcısı Mustafa Karakaş, TGD Başkanı Gökay
Sofuoğlu, Schömberg Giresunlular Derneği , Başkan Yardımcısı Hakan Coşkun, Bavyera Giresunlular
Derneği Başkanı Erdal Pirdal, Mehmet Yayla, Avrupa Giresun Derneği Başkan Yardımcısı Ekrem
Ceylan, Burak yılmaz, Fikri Yunuslu, Yurtdışında Giresun Derneği Selami Akdemir, Ahmet Kurt, Ali
Osman Yılmaz, Suna Akdemir, Ağasarlılar Derneği Başkanı Şinasi Bıçakçı, Eslingen Ülkü Ocağı Başkanı
Çetin Çolak, İngoştad Türk Futbol Kulübü Başkanı Salim Topçu, Radyo 28 FM Program Yapımcısı
Türkiye'den Mustafa Köksaldı, Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya'nın en uzak eyaletlerinden
birbirinden değerli vatandaşımız katıldı.
Sunuculuğunu Musa Ada'nın yaptığı muhteşem gecede Ali Tetik, Serkan Özer, Baransel, Celal Ekinci,
Gizem Kara sahne aldı.
Gecenin açılışı 10. yıl marşı eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti Bayrakları ile başladı. Kurucu Lider Mustafa
Kemal Atatürk, Silah arkadaşları ve Aziz Şehitlerimize Saygı duruşu İstiklal marşımızın okunması sonrası
protokol konuşmalarına geçildi.
Karadeniz Giresunlular Bw Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Gece düzenleme komitesi başkanı Cevat
Öksüz mikrofona davet edildi.
Karadeniz Giresunlular Bw Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Öksüz kısa konuşmasında şunlara
değindi " Değerli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler geleceğimizin teminatı göz bebeğimiz
çocuklarımız, hepiniz onuncu dayanışma gecemize hoş geldiniz. Yıllar önce büyük bir heves ile
başladığımız bugün gördüğünüz bu muhteşem kalabalığa hatta izdihama yol açan dayanışma gecemizi
düzenleyebilmek için çok emek sarf ediyoruz. Bu işler tek başına bir Cevat Öksüz ile olmuyor. Özellikle
Kadın Kolları başında kıymetli başkanım Seher Tokalak Tekin, ve eşim Ayşe Öksüz olmak üzere
hanımlar çok çalıştılar hepsini ayrıca teşekkür ediyorum. Gecemize uzaktan çok uzaktan Berlin'den ve
diğer avrupa ülkelerinden gelen bütün misafirlerimize çok teşekkür ediyorum ayaklarına sağlık.
Gecemize sponsor olan ve gecelerimize bu güne kadar katkısı olan bütün sponsorlarımıza teşekkür
ediyorum. Herkese gönüllerince eğlenmelerini diliyorum." dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Stuttgar Baş Konsolosu Mehmet Erkan Öner mikrofonadavet edildi. T.C. Stuttgart
Baş Konsolosu Mehmet Erkan Öner " Haziran kararnamesi ile atnadığım günden itibaren bölgemizde
yaşayan hemşehrilerimiz ile diyalog sağlayıp elimizden geldiğince hayatlarını kolaylaştımaya
çalışıyorum. Göreve başladığım dönemde ilk ziyaretçilerimden olan Karadeniz Giresunlular Bw Derneği
Başkanı Cevat Öksüz ve Yönetim Kurulundaki diğer arkadaşları bu gecenin geleneksel olarak
düzenlendiğini ve bizlerinde bu güzel organizasyonu görmemiz gerektiğini anlatınca böyle muhteşem bir
organizasyon olabileceğini düşünememiştim. Çok güzel bir dayanışma gecesi tertip edilmiş diğer
şehrlerimizden gelerek gurbetçi olan hemşehrilerimize örnek olacak güzellikte sizleri kutluyorum. Emeği
geçen herkese ülkem ve ulusum adına teşekkür ediyorum." dedi.
Gecede sahne alan bir birinden önemli Karadeniz sesleri uzak yakından gelen binlerce kişiyi
eğlendirmek için adeta bir biri ile yarıştı.
Giresun mutfağının bir birinden özel yemekleri geceye gelen konuklar tarafından ilgi ile karşılandı.
Giresun yemekleri standında adeta kuyruk oluştu. Karadeniz Giresunlular Bw Derneği Kadın Kolları
tarafından yıl boyunca hazırlanan turşu, tuzlu, yaprak ve lahana sarması gece için Avrupanın çeşitli ülke
ve şehirlerinden gelen konuklara servis edildi.
Sahne performansları ile hemşehrilerimize güzel dakikalar geçirten sanatçıların gece sonunda hep
birlikte yaptıkları kapanış düeti uzun süre akıllardan çıkmayacak güzellikteydi.
Gecede Görele Omur İlik Felçlileri Derneğinin hazırladığı el emeği göz nuru ürünlerde ilgi ile karşılandı
ve iyi bir gelir elde edildi. Ayrıca gecede elde edilen gelirden yine derneğe ayni ve maddi yardım
yapılmasına karar verildi.