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Dipçik Sokak Bestekar Nihat İncekara oldu
EYÜP
03.04.2021, 19:35
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Deniz Köken EyüpSultan Belediye Başkanı
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#CHP
#Frekans
#Karlov suikastı
#başbakan
#Çevre ve Şehircilik Bakanı
#seçim
#futbol
#izmir
#türkiye
#Erdoğan
#İlhanOcaklı
#Sağlıkocağı
#CHPZonguldakMilletvekili
#DenizYavuzyılmaz
#BenimDostuO
#rezerv
#MenkezBankası
#yasancı
#TürkMütahitler
#İlhamAliyev