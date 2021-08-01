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Türkiye alev alev yanıyor
Türkiye'nin batı ve Akdeniz bölgesinde 50 dan fazla noktada çıkan orman yangını endişe yaratıyor. Yangınların ihmal mi, yoksa bilinçli bir şekilde mi yakıldığı soruları araştırılıyor.
ÇEVRE 01.08.2021, 08:26 01.08.2021, 08:37 Murat Aydın
Türkiye'nin batı ve Akdeniz bölgesinde 50 dan fazla noktada çıkan orman yangını endişe yaratıyor. Yangınların ihmal mi, yoksa bilinçli bir şekilde mi yakıldığı soruları araştırılıyor. Antalya Akseki, Muğla Milas'da çıkanyangınlar endişeoluşturdu. Yerleşim alanlarına yakın yangınlar nedeniyle köyler ve turizim alanları boşaltıldı. Turizim merkez Muğla'da 4merkezde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasın nedin oldu.
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