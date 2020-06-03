TEMA Vakfı İstanbul'da Gönüllü İlçe Sorumluları Arıyor!

1992 yılından bu yana erozyon ve çölleşme tehlikesine karşı toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak üzere çalışmalarını sürdüren TEMA Vakfı İstanbul'un bazı ilçelerinde gönüllü ilçe sorumluları arıyor. Kuruluşundan bugüne faaliyetlerini gönüllülerinin desteği ile hayata geçiren TEMA Vakfı, bugün Türkiye’de 880 bini aşkın gönüllüsünün desteği ile faaliyet gösteriyor.

TEMA Vakfı bu amaçla, temsilcilik için gönüllü çevrecilerin başvurusunu bekliyor. Başvurlar 28 Haziran 2020'ye kadar yapılabilecek. Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp, Esenler, Sarıyer, Beyoğlu, Şişli ilçelerinde gönüllü temsilci arayan TEMA Vakfı'nın bu konuda yayınladığı gönüllülerle ilgili şartları ortaya koyan duyuru ileni şöyle: